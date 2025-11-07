Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В бакинском метро введены в эксплуатацию три новых состава

    Инфраструктура
    • 07 ноября, 2025
    • 10:59
    ЗАО "Бакинский метрополитен" ввело в эксплуатацию три новых состава - 15 вагонов четвертого поколения, созданных на основе новейших технологий.

    Как сообщил Report главный инженер Департамента по работе депо Айдын Бекиров, новые вагоны отличаются современными техническими решениями и комфортом. Они оснащены системой микроклимата, более широкими дверями со световыми индикаторами, а благодаря межвагонным переходам пассажировместимость увеличена на 15%.

    По словам А. Бекирова, головные вагоны имеют по 38 сидячих мест, средние - по 44. Общая вместимость головного вагона составляет 315 человек, среднего - 329. Вагоны оснащены системами регулирования давления, биологической очистки воздуха с помощью УФ-ламп, а также USB-разъемами для зарядки устройств.

    Кроме того, установлены внутренние и внешние камеры видеонаблюдения, позволяющие машинисту контролировать ситуацию в поезде и на перроне. Применение светодиодного освещения снижает энергопотребление на 50% и увеличивает срок службы систем на 75%.

    В вагонах предусмотрены многофункциональные зоны для стоящих пассажиров, места для крупногабаритных грузов и детских колясок. В головных вагонах оборудованы специальные места для инвалидных колясок.

    До конца 2025 года планируется запуск еще 15 вагонов, которые сейчас проходят наладочные работы. Таким образом, общее количество вагонов нового поколения в бакинском метро достигнет 180 (36 поездов). Согласно Государственной программе, до 2030 года планируется приобрести в общей сложности 299 вагонов нового поколения, заключил Бекиров.

