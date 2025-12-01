Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В бакинском метро устранили неисправность с напряжением - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    • 01 декабря, 2025
    • 07:50
    В бакинском метро устранили неисправность с напряжением - ОБНОВЛЕНО

    Подача высокого напряжения на линии электрического депо "Нариманов" полностью возобновлено, поезда уже начали выходить на линии.

    Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

    Было отмечено, что из-за произошедшего короткого сбоя в настоящее время наблюдаются некоторые задержки в интервалах между поездами.

    "Наши службы принимают необходимые меры для восстановления движения в соответствии с графиком, и в ближайшее время движение будет полностью нормализовано. Приносим извинения нашим пассажирам за временные неудобства", - заявили в ЗАО.

    На Красной и Зеленой ветках бакинского метро наблюдаются задержки в интервале движения поездов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

    Согласно информации, это вызвано кратковременным перерывом в подаче высокого напряжения на путевые участки электрического депо "Нариманов", из-за внештатной ситуации временно не работает станция "Бакмил".

    "Наши технические службы оперативно работают над восстановлением соответствующего энергоснабжения", - указали в ЗАО.

    Ведомство предоставит дополнительную информацию, после устранения неисправности.

    Bakı metrosunda problem aradan qaldırılıb, qatarlar xəttə daxil olmağa başlayıb - YENİLƏNİB
