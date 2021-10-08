В бакинском метро внедрят бесконтактные платежи в следующем году

ЗАО "Бакинский метрополитен" в первой половине следующего года предоставит пассажирам возможность бесконтактной оплаты.

ЗАО "Бакинский метрополитен" в первой половине следующего года предоставит пассажирам возможность бесконтактной оплаты.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов.

По его словам, пассажиры смогут бесконтактно оплачивать через технологию NFC, используя QR-код или приложение, которое будет загружено на мобильный телефон: "В рамках проекта даже рассматривается возможность оплаты банковскими картами. Внимательно изучается международный опыт в этой области”.

Представитель метрополитена добавил, что менять турникеты для бесконтактной оплаты не потребуется: “Будет меняться программное обеспечение. Здесь наиболее важным вопросом является безопасность. Все работы планируется завершить до конца года. Затем начнется тестирование системы, и в первой половине следующего года новшество будет внедрено”.