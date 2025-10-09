Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    В Бакинском метро в движении поездов возникли задержки

    Инфраструктура
    • 09 октября, 2025
    • 10:06
    В Бакинском метро в движении поездов возникли задержки

    В Бакинском метро в четверг утром наблюдались задержки в движении поездов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

    Согласно информации, на станции метро "Эльмляр Академиясы" в двери одного из вагонов было обнаружено внешнее вмешательство.

    В связи с этим машинист осмотрел поезд. Несмотря на то, что никаких проблем с дверями обнаружено не было, после повторного осмотра, в соответствии с требованиями инструкции, машинист решил проверить двери во время движения без пассажиров. Так как двери поезда работали нормально, со станции "Низами" он продолжил движение с пассажирами. В настоящее время поезд продолжает движение по линии.

    В связи с инцидентом на линии возникли небольшие задержки. Поскольку Зеленая и Красная линии метро пересекаются, помехи повлияли на движение поездов по обеим линиям, однако были устранены в короткие сроки.

