В Бакинском метро произошла задержка в движении поездов

Сегодня утром в Бакинском метро поезд, следовавший по линии "Дарнагюль" - "Ази Асланов", высадил пассажиров на полпути на станции "Мемар Аджеми" по техническим причинам.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, неисправный состав отогнали в тупик, его на линии заменил другой поезд из депо.

"Поскольку в этот время на линии между станциями "Мемар Аджеми" и "Нариман Нариманов" не было одного поезда, интервал движения между двумя поездами увеличился вдвое", - сказал Б.Мамедов.