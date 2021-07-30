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Движение поездов в бакинском метро возобновлено - ОБНОВЛЕНО

Движение поездов в бакинском метро возобновлено - ОБНОВЛЕНО Движение поездов на всех линиях метрополитена возобновлено, поезда курсируют в соответствии с графиком.
Инфраструктура
30 июля 2021 г. 10:20
Движение поездов в бакинском метро возобновлено - ОБНОВЛЕНО

Движение поездов на всех линиях метрополитена возобновлено, поезда курсируют в соответствии с графиком.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

09:55

Возникли проблемы с движением поездов на станциях Бакинского метрополитена.

Как сообщает Report, составы застряли в тоннеле между станциями метро "28 Мая" и "Низами" на линии "Ази Асланов" – "Дарнагюль".

Причиной остановки поездов является падение напряжения на линии электропередачи. Поезд застрял также в тоннеле между станциями метро "Джафар Джаббарлы" и "Шах Исмаил Хатаи".

Пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов сообщил Report, что в связи с инцидентом проводится разбирательство.

"В результате кратковременного падения напряжения на линиях электропередачи метрополитена на участке "Низами-Иншаатчылар" наблюдаются задержки в движении поездов по линиям", - сказал он.

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