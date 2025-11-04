В Бакинском метро начал действовать новый контактный центр
- 04 ноября, 2025
- 11:15
Бакинский метрополитен внедрил очередное новшество для повышения качества обслуживания.
Как сообщает Report, в рамках работ по повышению удовлетворенности пассажиров в Бакинском метрополитене начал действовать контактный центр 964.
Операторы контактного центра, предоставляющего услуги в новом формате с применением цифровых технологий, будут принимать звонки 7 дней в неделю с 07:00 до 23:00. Все запросы, предложения и жалобы граждан будут регистрироваться в центре и направляться в соответствующем порядке.
