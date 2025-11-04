Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Инфраструктура
    • 04 ноября, 2025
    • 11:15
    В Бакинском метро начал действовать новый контактный центр

    Бакинский метрополитен внедрил очередное новшество для повышения качества обслуживания.

    Как сообщает Report, в рамках работ по повышению удовлетворенности пассажиров в Бакинском метрополитене начал действовать контактный центр 964.

    Операторы контактного центра, предоставляющего услуги в новом формате с применением цифровых технологий, будут принимать звонки 7 дней в неделю с 07:00 до 23:00. Все запросы, предложения и жалобы граждан будут регистрироваться в центре и направляться в соответствующем порядке.

