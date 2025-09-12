Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Бакметрополитен: В будущем внедрим оплату по системе распознавания лиц

    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 13:41
    Бакметрополитен: В будущем внедрим оплату по системе распознавания лиц

    Руководство Бакинского метрополитена рассматривает возможность внедрения в будущем системы биометрической системы оплаты проезда – через распознавание лиц.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам советник председателя Бакинского метрополитена Эмиль Ахмедов. 

    "Пока этот вопрос рассматривается лишь в рамках обсуждений будущих планов, технических решений, а также изучения мирового опыта и распространения подобных технологий в нашей стране", - отметил он.

    На сегодняшний день в метро Баку оплата осуществляется с помощью пластиковых карт и QR-билетов. Однако, по словам Ахмедова, расширение цифровых решений стало необходимостью. Ведется работа по внедрению бесконтактных способов оплаты - через банковские карты, а также сервисы Google Pay и Apple Pay.

    "Это сделает поездки для пассажиров более удобными и повысит уровень их удовлетворенности", - сказал представитель Бакметрополитена. 

    Бакинское метро Бакметрополитен оплата проезда распознавание лиц Эмиль Ахмедов
    Bakı metrosu: Gələcəkdə gediş haqqının ödənilməsi üztanıma sistemi ilə mümkün olacaq
    Baku Metro eyes applying payment method using face recognition

    Последние новости

    14:14

    СМИ: В РФ на Волге опрокинулся катер с шестью пассажирами, погибли трое

    Происшествия
    14:14

    Ракетный удар России под Сумами унес 2 жизни, 5 человек ранены - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:10

    В Азербайджане зафиксировано снижение уровня воды в ряде озер

    Инфраструктура
    14:07

    Глава МИД Великобритании прибыла в Киев

    Другие страны
    14:01

    Азербайджан увеличил производство дизтоплива на 4%

    Энергетика
    13:59

    На берегу реки Араз появятся новые гидропосты

    Инфраструктура
    13:58

    В Бишкеке прошло заседание секретарей Советов безопасности стран ОТГ

    Внешняя политика
    13:55

    Объявлен объем производства метанола в Азербайджане за 8 месяцев

    Энергетика
    13:52

    "Карабах" – "Копенгаген": объявлены цены на билеты для датских болельщиков

    Футбол
    Лента новостей