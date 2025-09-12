Бакметрополитен: В будущем внедрим оплату по системе распознавания лиц
- 12 сентября, 2025
- 13:41
Руководство Бакинского метрополитена рассматривает возможность внедрения в будущем системы биометрической системы оплаты проезда – через распознавание лиц.
Как передает Report, об этом сообщил журналистам советник председателя Бакинского метрополитена Эмиль Ахмедов.
"Пока этот вопрос рассматривается лишь в рамках обсуждений будущих планов, технических решений, а также изучения мирового опыта и распространения подобных технологий в нашей стране", - отметил он.
На сегодняшний день в метро Баку оплата осуществляется с помощью пластиковых карт и QR-билетов. Однако, по словам Ахмедова, расширение цифровых решений стало необходимостью. Ведется работа по внедрению бесконтактных способов оплаты - через банковские карты, а также сервисы Google Pay и Apple Pay.
"Это сделает поездки для пассажиров более удобными и повысит уровень их удовлетворенности", - сказал представитель Бакметрополитена.