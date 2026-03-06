Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Инфраструктура
    • 06 марта, 2026
    • 11:15
    В Бакинском метро к работе машиниста приступила еще одна девушка

    Машинисты, успешно завершившие очередной курс обучения, организованный ЗАО "Бакинский метрополитен", приступили к профессиональной деятельности.

    Как сообщили Report в ЗАО, в настоящее время продолжается регистрация на программу стажировки по профессии машиниста поезда, а также ведется набор на новые учебные курсы.

    По результатам пройденного 6-месячного курса 6 молодых людей успешно завершили теоретическую и практическую подготовку в Учебном центре Бакметрополитена. 6 марта молодые машинисты получили свои сертификаты, среди них одна девушка.

    Выпускница Азербайджанского государственного экономического университета Сария Велизаде получила степень бакалавра экологии в 2015-2019 годах.

    Отметим, что курсы машинистов организовываются с 2018 года на основе инновационных правил отбора.

    Bakı metrosunda daha bir qadın maşinist kimi fəaliyyətə başlayıb
