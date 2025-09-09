В Бакинском метро готовятся внедрить оплату проезда по распознаванию лица

Ведутся переговоры о внедрении системы оплаты проезда по технологии распознавания лица в Бакинском метрополитене.

Как сообщает Report, об этом заявил директор коммерческого департамента ООО AzInTelecom, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, Фаррух Фараджуллаев на тренинге компании для представителей СМИ.

По его словам, в настоящее время начата интеграция системы оплаты с использованием технологии распознавания лица совместно с ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Параллельно обсуждается возможность внедрения аналогичного механизма в Бакинском метрополитене.

"Применение такой системы в наземном транспорте - автобусах - связано с рядом сложностей, включая погодные условия, освещение, качество камер и другие технические факторы. Поэтому сначала необходимо провести тестирования, после чего можно будет принять окончательное решение", - отметил Ф.Фараджуллаев.