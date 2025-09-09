ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    В Бакинском метро готовятся внедрить оплату проезда по распознаванию лица

    Инфраструктура
    • 09 сентября, 2025
    • 11:27
    В Бакинском метро готовятся внедрить оплату проезда по распознаванию лица

    Ведутся переговоры о внедрении системы оплаты проезда по технологии распознавания лица в Бакинском метрополитене.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор коммерческого департамента ООО AzInTelecom, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, Фаррух Фараджуллаев на тренинге компании для представителей СМИ.

    По его словам, в настоящее время начата интеграция системы оплаты с использованием технологии распознавания лица совместно с ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Параллельно обсуждается возможность внедрения аналогичного механизма в Бакинском метрополитене.

    "Применение такой системы в наземном транспорте - автобусах - связано с рядом сложностей, включая погодные условия, освещение, качество камер и другие технические факторы. Поэтому сначала необходимо провести тестирования, после чего можно будет принять окончательное решение", - отметил Ф.Фараджуллаев.

    ООО AzInTelecom Фаррух Фараджуллаев Бакинский метрополитен
    Bakı metrosunda üztanıma ilə ödəniş sisteminin tətbiqi müzakirə olunur

    Последние новости

    12:59

    Депутат: Вашингтонские договоренности открывают большие перспективы для азербайджано-американских отношений

    Внутренняя политика
    12:58

    В Саатлы задержана подозреваемая в культивации конопли

    Происшествия
    12:55

    Китайский Чжэцзян готов наладить с Азербайджаном постоянный механизм сотрудничества

    Инфраструктура
    12:50

    Депутат: Вашингтонская декларация по сути является предварительным мирным соглашением - ДОПОЛНЕНО

    Милли Меджлис
    12:40
    Фото
    Видео

    В Баку на проспекте Хатаи начались ремонтные работы

    Инфраструктура
    12:39

    Авария на автодороге Баку-Сумгайыт вызвала заторы

    Происшествия
    12:35

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие на собрании религиозных лидеров ОТГ

    Религия
    12:33

    Вице-спикер: Вашингтонский саммит вывел отношения США и Азербайджана на новый этап

    Внутренняя политика
    12:28
    Фото

    Камран Алиев принимает участие в конференции Международной ассоциации прокуроров в Сингапуре

    Внешняя политика
    Лента новостей