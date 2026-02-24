В Бакинском метро движение на двух линиях задерживается из-за неисправности поезда

Сегодня около 11:18 в поезде, следовавшем по Красной линии на перегоне "Ичеришехер-Сахиль" Бакинского метрополитена, была зафиксирована техническая неисправность.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Согласно полученной информации, в связи с необходимостью проведения технического осмотра и в соответствии с действующими нормативными требованиями безопасности, все пассажиры были оперативно высажены на станции "Сахиль". Неисправный состав в настоящее время выводится с линии при помощи вспомогательного поезда.

Инцидент повлtк за собой задержки в движении поездов сразу на двух ветках - Красной и Зеленой линиях метрополитена.

При этом на Фиолетовой линии, а также на перегонах "Джафар Джаббарлы–Хатаи" и "Хази Асланов–Ахмедлы" движение осуществляется в штатном режиме согласно расписанию.