О нас

В Бакинском аэропорту создан стенд в память о погибших в авиакатастрофе

В Бакинском аэропорту создан стенд в память о погибших в авиакатастрофе В Международном аэропорту Гейдар Алиев установлен мемориальный стенд в память о погибших в авиакатастрофе вблизи города Актау в Казахстане.
Инфраструктура
26 декабря 2024 г. 13:18
В Бакинском аэропорту создан стенд в память о погибших в авиакатастрофе

В Международном аэропорту Гейдар Алиев установлен мемориальный стенд в память о погибших в авиакатастрофе вблизи города Актау в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Граждане возлагают цветы к мемориальному стенду, отдавая дань памяти жертвам трагедии.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

Сразу после инцидента по поручению президента Ильхама Алиева была создана Государственная комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин авиакатастрофы.

Фото: Джавид Османов

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı aeroportunda aviaqəza qurbanlarının xatirəsini yad etmək üçün stend yaradılıb

Самое читаемое

Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
25 декабря 2024 г. 16:03
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
25 декабря 2024 г. 11:43
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
25 декабря 2024 г. 10:33
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
26 декабря 2024 г. 01:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi