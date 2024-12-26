В Бакинском аэропорту создан стенд в память о погибших в авиакатастрофе

В Международном аэропорту Гейдар Алиев установлен мемориальный стенд в память о погибших в авиакатастрофе вблизи города Актау в Казахстане.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев установлен мемориальный стенд в память о погибших в авиакатастрофе вблизи города Актау в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Граждане возлагают цветы к мемориальному стенду, отдавая дань памяти жертвам трагедии.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

Сразу после инцидента по поручению президента Ильхама Алиева была создана Государственная комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин авиакатастрофы.

Фото: Джавид Османов