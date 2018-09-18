В Бакинском аэропорту создается единый Центр контроля полетов гражданских беспилотных аппаратов

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В связи с участившимися инцидентами несанкционированного полета в аэропортах беспилотных летательных аппаратов (дронов) по всему миру возникла острая необходимость в создании соответствующей системы защиты этих стратегических объектов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские авиалинии", с этой целью 18 сентября в Баку с рабочим визитом находится делегация представителей высокотехнологических компаний в области инновационных проектов и технологий из города Гуанчжоу во главе с директором корпорации Abraham Technology Limited Станиславом Кочкиным и вице-президентом компании Ehang Intelligent Equipment Кора Тангом (CoraTаng).

В рамках визита участники делегации провели встречи с представителями авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", Управления воздушного движения "Азераэронавигация" (AZANS), Международного аэропорта Гейдар Алиев и группы компаний Silk Way. Гости ознакомились с объектами гражданской авиации Азербайджана, включая Управление воздушного движения "Азераэронавигация" и новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1), недавно получивший от аудиторской компании SkyTrax максимальную оценку "5 Звезд".

На встрече с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым стороны обсудили перспективы сотрудничества и применения опыта китайских специалистов в гражданской авиации Азербайджана. Гости отметили, что созданные в гражданской авиации Азербайджана возможности с применением передовой технологии произвели на них большое впечатление.

На встрече было отмечено, что Азербайджан имеет большой туристический потенциал. Было предложено открытие "Азербайджанскими авиалиниями" нового пассажирского рейса из Баку в Гуанчжоу, а привлечение китайских авиаперевозчиков в Азербайджан будет способствовать еще большему интересу китайских туристов к нашей стране и развитию деловых связей.

Стороны также выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в области грузовых авиаперевозок, имеющим многолетнюю историю.

На встрече были обсуждены возможности участия высокотехнологичных компаний Китая в развитии услуг и технологий беспилотных летательных аппаратов (дронов) в гражданских сферах, в частности коммерческие перевозки, картография, оценка состояния окружающей среды, мониторинг гражданской инфраструктуры и т.д.

По итогам визита между Управлением воздушного движения "Азераэронавигация" и компаниями Abraham Technology Limited и Ehang Intelligent Equipment подписаны меморандумы о взаимопонимании.

Планируется, что корпорация Abraham Technology Limited, специализирующаяся на инвестировании и коммерциализации широкомасштабных инновационных проектов, будет привлечена к созданию высокотехнологической свободной экономической зоны для развития интеллектуального аэронавигационного хаба и продвижения позиций Азербайджана в сфере "интеллектуальной аэронавигации".

Компания Ehang Intelligent Equipment, начавшаяся свою деятельность в 2014 году, специализируется на проектировании и производстве инновационного авиационного оборудования и разработке интеллектуальных летальных аппаратов для применения в разных отраслях индустрии.

Основной целью подписанного меморандума является сотрудничество в сфере создания в Международном аэропорту Гейдар Алиев единого Центра управления за полетами гражданских беспилотных летательных аппаратов после прохождения их регистрации и сертификации в соответствующих государственных органах.