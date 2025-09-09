В бакинском аэропорту прокомментировали упорядочение работы такси

Нерегулируемая деятельность такси на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев негативно сказывается на его деловой репутации и создает серьезные риски для безопасности пассажиров.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинского аэропорта.

В заявлении подчеркивается, что одной из главных задач аэропорта является предоставление пассажирам качественного сервиса и обеспечение их комфорта.

"Аэропорт - это главное место, которое формирует первое впечатление у гостей, въезжающих в страну. Однако, наряду с услугами официальных операторов такси, некоторые пассажиры сталкиваются с навязчивыми предложениями частных перевозчиков, не имеющих разрешений, необходимой подготовки и автомобилей, соответствующих установленным стандартам. В ряде случаев это приводит к обману и недовольству пассажиров. К сожалению, подобные ситуации все еще происходят", - говорится в сообщении.

Администрация аэропорта отметила, что для предотвращения подобных инцидентов официальные операторы такси обязаны предоставлять услуги по единым и регламентированным стандартам качества.

При этом уточняется, что требования не распространяются на поездки пассажиров в аэропорт на личных автомобилях.

"Мы призываем всех официальных операторов такси повышать уровень обслуживания и обеспечивать удовлетворенность пассажиров", - подчеркнули в аэропорту.