ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал

    В бакинском аэропорту прокомментировали упорядочение работы такси

    Инфраструктура
    • 09 сентября, 2025
    • 16:19
    В бакинском аэропорту прокомментировали упорядочение работы такси

    Нерегулируемая деятельность такси на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев негативно сказывается на его деловой репутации и создает серьезные риски для безопасности пассажиров.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинского аэропорта.

    В заявлении подчеркивается, что одной из главных задач аэропорта является предоставление пассажирам качественного сервиса и обеспечение их комфорта.

    "Аэропорт - это главное место, которое формирует первое впечатление у гостей, въезжающих в страну. Однако, наряду с услугами официальных операторов такси, некоторые пассажиры сталкиваются с навязчивыми предложениями частных перевозчиков, не имеющих разрешений, необходимой подготовки и автомобилей, соответствующих установленным стандартам. В ряде случаев это приводит к обману и недовольству пассажиров. К сожалению, подобные ситуации все еще происходят", - говорится в сообщении.

    Администрация аэропорта отметила, что для предотвращения подобных инцидентов официальные операторы такси обязаны предоставлять услуги по единым и регламентированным стандартам качества.

    При этом уточняется, что требования не распространяются на поездки пассажиров в аэропорт на личных автомобилях.

    "Мы призываем всех официальных операторов такси повышать уровень обслуживания и обеспечивать удовлетворенность пассажиров", - подчеркнули в аэропорту.

    Бакинский аэропорт служба такси пассажирские перевозки
    Bakı aeroportu ərazisinə daxil olan taksilərlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib

    Последние новости

    17:30

    Атас Зафар: Евразия играет ключевую роль в многополярном мировом порядке

    Внешняя политика
    17:22

    Командующий армией Непала выступит с обращением к протестующим

    Другие страны
    17:22
    Видео

    Израиль в Дохе провел операцию по ликвидации высокопоставленных деятелей ХАМАС - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:14

    Утвержден Генплан развития города Лиман до 2042 года

    Внутренняя политика
    17:13

    ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

    Другие страны
    17:13

    Санду: Молдова не выдержит угроз России, если не присоединится к ЕС

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Бастии прошла акция протеста против насилия и миграционной политики Франции

    Другие страны
    17:06

    Макрон принял отставку Франсуа Байру

    Другие страны
    17:01

    Потенциал железной дороги БТК к 2034 году утроится

    Инфраструктура
    Лента новостей