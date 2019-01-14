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    В бакинском аэропорту осталась часть багажа пассажиров рейса Баку-Санкт-Петербург

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не взяли на борт багаж 50 петербуржцев, следующих авиарейсом Баку-Санкт-Петербург.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    По информации, после прибытия в Санкт-Петербург порядка пятидесяти человек не обнаружили своих вещей на ленте для багажа. AZAL объяснила это перевесом, из-за чего самолету нельзя было взлетать. Таким образом, часть вещей осталась в аэропорту Гейдар Алиев, и отправлена следующим рейсом. 

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