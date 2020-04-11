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В бакинских такси устанавливаются перегородки

В бакинских такси устанавливаются перегородки

Бакинское транспортного агентство (BNA) рекомендовало устанавливать в такси перегородки между передними и задними сиденьями для снижения риска заражения коронавирусом водителей и пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BNA.

Компания Bolt уже устанавливает соответствующие перегородки на своих автомобилях с учетом рекомендаций. Кроме того, на передних стеклах автомобилей вывешивается табличка с надписью "Садитесь на заднее сиденье".

BNA призвала всех занятых в этой сфере лиц присоединиться к инициативе, с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

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