В бакинских такси устанавливаются перегородки

Бакинское транспортного агентство (BNA) рекомендовало устанавливать в такси перегородки между передними и задними сиденьями для снижения риска заражения коронавирусом водителей и пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BNA.

Компания Bolt уже устанавливает соответствующие перегородки на своих автомобилях с учетом рекомендаций. Кроме того, на передних стеклах автомобилей вывешивается табличка с надписью "Садитесь на заднее сиденье".

BNA призвала всех занятых в этой сфере лиц присоединиться к инициативе, с учетом текущей эпидемиологической ситуации.