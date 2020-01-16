​В АЖД приняли на работу более 1 000 человек в прошлом году

В настоящее время в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" работают 18 170 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления АЖД Джавид Гурбанов на заседании коллегии.

"В прошлом году принято на работу 1 046 человек. Процесс найма полностью электронизирован. Введены в эксплуатацию мобильная электронная тестовая система и электронный тестовый центр. Производственную практику в структурах АЖД прошли 1 365 студентов. В различных тренингах приняли участие 5 341 человек", - сказал он.

"По сравнению с 2015 годом средняя заработная плата увеличилась на 103% - с 270 до 549 манатов", - добавил Дж.Гурбанов.