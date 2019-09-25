​В Азербайджане возобновят ночные междугородние автобусные перевозки

С 1 октября в Азербайджане возобновят ночные междугородние автобусные пассажироперевозки.

Об этом сообщила Report Государственная служба автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Первые ночные рейсы на современных, вместительных, комфортабельных автобусах Neoplan германской компании MAN будут выполняться по маршрутам Баку-Гянджа-Баку, Баку-Красный мост-Баку, Баку-Мингячевир-Баку, Баку-Тертер-Баку.

В целях обеспечения безопасности в ночные часы будет запрещено движение на узких полосах и горных трассах. К каждому маршруту на дальних расстояниях будет прикреплено два водителя.

Перевозки в тестовом режиме продолжатся в осенние и зимние месяцы. В следующем году в процесс могут быть вовлечены новые перевозчики.

Движение междугородних автобусов в ночные часы запрещено с 6 мая 2010 года. Время с 01:00 до 06:00 в новых правилах было определено как время отдыха водителей. Выезд автобусов из Баку ограничивался после 20:00.