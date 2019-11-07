​В Азербайджане водным хозяйствам выдадут паспорта

ОАО "Азерсу" разрабатывает паспорта для водных хозяйств всех городов и регионов страны.

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан" председатель структуры Горхмаз Гусейнов.

"В паспорта будут включены все параметры воды, включая ее качество. В настоящее время ведутся работы по улучшению водоснабжения более чем в 50 регионах. В 30 из них работы практически окончены", - сказал он.

По словам председателя, малое количество осадков в этом году создало трудности для "Азерсу": "Для поиска альтернативных источников воды мы начали работы в Гедабеке, Товузе, Лерике, Шемахе и Шеки. В этом году работы завершатся в Гедабеке, Лерике и Шемахе, в следующем году – в Товузе и Шеки".