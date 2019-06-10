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В Азербайджане внедрят электронную систему товарно-транспортных накладных

​В Азербайджане внедрят электронную систему накладных

Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана работает над внедрением электронных товарно-транспортных накладных.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам глава службы Габиб Гасанов.

По его словам, эта система будет запущена в следующем году: "Система электронной товарно-транспортных накладных объединит в едином электронном пространстве грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика. То есть предприниматели смогут контролировать процесс перевозки онлайн".

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