​В Азербайджане создается Ассоциация ASAN

Ассоциация ASAN будет создана в Азербайджане в третьей декаде декабря.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (Служба ASAN) Джейхун Салманов.

"В июне при организации ООН состоялся международный форум по государственным услугам, на котором был подписан протокол о намерениях по созданию Ассоциации ASAN. Презентация ассоциации состоится 20-30 декабря. К ней присоединятся восемь стран. Несколько государств также выступили с инициативой присоединения к ассоциации. Среди них Турция, Афганистан, Марокко, Индонезия, ОАЭ и Черногория. На следующем этапе будет создан механизм внедрения Службы ASAN в других странах. У нас есть меморандум с более чем 10 странами о внедрении модели Службы ASAN. Они хотят реализовать эту концепцию. Мы осуществили визиты в эти страны в связи с технико-экономическим обоснованием. Хотелось бы, чтобы финансовые проблемы в этих странах были решены для ускорения внедрения модели", - сказал он.