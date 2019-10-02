В Азербайджане предлагается сократить время перевозок транзитных грузов

В целях повышения привлекательности грузоперевозок по территории страны необходимо сократить время ожидания на пограничных пунктах.

Как сообщает Report, об этом заявил национальный секретарь межправительственной комиссии по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) Акиф Мустафаев.

Он подчеркнул необходимость полного перехода на цифровые технологии в контрольно-пропускных пунктах: "Если по морю грузы доставляются за 45 дней, по коридорам, участником которых является Азербайджан, время сокращается до двух недель. Этот период можно еще больше сократить. Это, в свою очередь, повысит привлекательность территории Азербайджана для грузоперевозок".

Мустафаев добавил, что предоставленная контрольно-пропускным пунктам полная информация о грузах и водителях будет способствовать сокращению времени ожидания на границе.