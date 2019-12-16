​В Азербайджане появится новый танкер "Кельбаджар"

Танкер "Кельбаджар", строящийся на Бакинском судостроительном заводе, будет сдан в эксплуатацию в следующем году.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы заказчика танкера - ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) Мехман Мехтиев.

"Танкер будет эксплуатироваться на Каспии и плавать в международных водах посредством Волго-Донского канала. В настоящее время у нас 14 судов, плавающих под азербайджанским флагом в международных водах. Из них двенадцать сухогрузов и два танкера", - добавил представитель ASCO.