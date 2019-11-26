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В Азербайджане обновляют автобусные парки

​В Азербайджане обновляют автобусные парки

В Губе, Шамахе, Загатале, Масаллы, Мингячевире и Гяндже приступили к обновлению автобусных парков.

Об этом сообщила Report глава отдела по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, компании-перевозчики уже заменили некоторые автобусы в этих городах и регионах. Ранее автобусы со сроком эксплуатации свыше 10 лет составляли более 77% автобусного парка страны, после обновления эта цифра упала до 64%, добавила она.

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