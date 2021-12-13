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В Азербайджане запретили строительство домов для пожилых выше девяти этажей

В Азербайджане запретили строительство домов для пожилых выше девяти этажей В Азербайджане жилые здания, лестницы, лестничные клетки, выходы и входы, коридоры, открытые переходы, пандусы, лифты, также входные двери квартир, в которых проживают лица с инвалидностью, должны быть приспособлены для комфортного и безопасного передвиже
Инфраструктура
13 декабря 2021 г. 12:26
В Азербайджане запретили строительство домов для пожилых выше девяти этажей
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В Азербайджане жилые здания, лестницы, лестничные клетки, выходы и входы, коридоры, открытые переходы, пандусы, лифты, также входные двери квартир, в которых проживают лица с инвалидностью, должны быть приспособлены для комфортного и безопасного передвижения этих лиц.

Как сообщает Report, вышеперечисленное отразилось в своде правил "Жилые здания. Нормы проектирования", утвержденных Коллегией Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Также, согласно документу, жилые дома для пожилых людей должны быть не выше девяти этажей, для семей лиц с инвалидностью - не выше пяти этажей. В других жилых домах рекомендуется размещать лиц с инвалидностью на первом этаже.

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Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Azərbaycanda qocalar üçün 9 mərtəbədən hündür bina inşa etmək qadağan olunub

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