В Азербайджане запретили строительство домов для пожилых выше девяти этажей

В Азербайджане жилые здания, лестницы, лестничные клетки, выходы и входы, коридоры, открытые переходы, пандусы, лифты, также входные двери квартир, в которых проживают лица с инвалидностью, должны быть приспособлены для комфортного и безопасного передвиже

В Азербайджане жилые здания, лестницы, лестничные клетки, выходы и входы, коридоры, открытые переходы, пандусы, лифты, также входные двери квартир, в которых проживают лица с инвалидностью, должны быть приспособлены для комфортного и безопасного передвижения этих лиц.

Как сообщает Report, вышеперечисленное отразилось в своде правил "Жилые здания. Нормы проектирования", утвержденных Коллегией Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Также, согласно документу, жилые дома для пожилых людей должны быть не выше девяти этажей, для семей лиц с инвалидностью - не выше пяти этажей. В других жилых домах рекомендуется размещать лиц с инвалидностью на первом этаже.