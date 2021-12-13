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В Азербайджане запрещается проектирование смежных комнат 

В Азербайджане запрещается проектирование смежных комнат  11:40 В Азербайджане высота жилых помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,7 м. Кроме того, запрещается проектирование смежных спальных комнат.
Инфраструктура
13 декабря 2021 г. 12:04
В Азербайджане запрещается проектирование смежных комнат 

В Азербайджане высота жилых помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,7 м. Кроме того, запрещается проектирование смежных спальных комнат.

Как сообщает Report, это отражено в документе "Жилые дома. Нормы проектирования", одобренном коллегией Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

Согласно документу, высота мансардных этажей от пола до потолка должна быть не менее 2,7 м, а высота внутриквартирных коридоров, холлов, антресолей - не менее 2,1 м при условии обеспечения безопасности передвижения людей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "iç-içə" evlərin inşası qadağan olunub

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