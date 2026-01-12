В Азербайджане за счет опреснения создадут запас 100 млн кубометров в год питьевой воды
- 12 января, 2026
- 16:22
В Азербайджане планируется создание годового запаса питьевой воды объемом 100 млн м³ за счет опреснения морской воды.
Как сообщает Report, это отражено в утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым "Государственной Программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы".
Кроме того, согласно документу, планируется обеспечение возможностей повторного использования сточных вод, очищенных в поселке Говсан Сураханского района Баку, а также реализация трех пилотных проектов по использованию грунтовых вод, формирующихся на станциях ЗАО "Бакинский Метрополитен" и на других территориях.
