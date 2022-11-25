В Азербайджане за 9 месяцев дорожному хозяйству нанесен ущерб на 533 тыс. манатов

В январе-сентябре текущего года на автомобильных дорогах Азербайджана произошло 456 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых были повреждены дорожные сооружения и элементы, дорожному хозяйству нанесен ущерб на сумму 533,8 тыс. манатов.

В январе-сентябре текущего года на автомобильных дорогах Азербайджана произошло 456 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых были повреждены дорожные сооружения и элементы, дорожному хозяйству нанесен ущерб на сумму 533,8 тыс. манатов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

326,95 тыс. манатов из этой суммы уплачено, в целях возмещения оставшейся части ущерба в соответствующие страховые компании направлены обращения в связи с 395 дорожно-транспортными происшествиями, в суды - в связи с 11 ДТП ввиду отсутствия страховки.