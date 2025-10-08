Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    В Азербайджане за 9 месяцев 2 тыс. семей арендовали жилье у государства

    Инфраструктура
    • 08 октября, 2025
    • 16:35
    В Азербайджане на сегодняшний день в рамках механизма аренды жилья с правом выкупа заключено 8 245 договоров, из которых 1 988 приходятся на январь-сентябрь текущего года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд ипотеки и кредитных гарантий.

    В целом более 58% граждан, улучшивших свои жилищные условия, воспользовавшись механизмом аренды с правом выкупа, составляют молодежь и молодые семьи.

    До настоящего времени в рамках механизма аренды с правом выкупа Фонд предоставил гражданам квартиры по 17 адресам. Из них 8 адресов расположены в городе Баку, 6 адресов - в Абшеронском районе (3 адреса в городе Хырдалане, 3 адреса в поселках Масазыре, Сарае и Мамедли Абшеронского района), 3 адреса - в городе Сумгайыте.

    Предлагаемые квартиры находятся в комплексах с просторной придомовой территорией для отдыха граждан, расположенных вблизи основных объектов инфраструктуры (школы, детские сады, медицинские учреждения). Все квартиры отремонтированы с использованием новых и современных строительных материалов, оснащены комбинированной системой отопления (включая комби-котел), счетчиками воды, газа, электричества, а также права собственности зарегистрированы государством.

    Azərbaycanda 9 ayda 2 min ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

