    В Азербайджане за 2025 год 3 тыс. семей арендовали жилье у государства

    Инфраструктура
    • 27 января, 2026
    • 15:34
    В Азербайджане за 2025 год 3 тыс. семей арендовали жилье у государства

    В Азербайджане по состоянию на 1 января 2026 года в рамках механизма аренды жилья с правом выкупа заключено 9 070 договоров, из которых 2 813 приходятся на 2025 год.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Ипотечный и кредитный гарантийный фонд. В целом, более 60% граждан, улучшивших свои жилищные условия, используя механизм аренды с обязательством продажи, - это молодежь и молодые семьи.

    До настоящего времени в рамках механизма аренды с правом выкупа Фонд предоставил гражданам квартиры по 17 адресам. Из них 8 адресов расположены в городе Баку, 6 адресов - в Абшеронском районе (3 адреса в городе Хырдалане, 3 адреса в поселках Масазыре, Сарае и Мамедли Абшеронского района), 3 адреса - в городе Сумгайыте.

    Предлагаемые квартиры находятся в комплексах с просторной придомовой территорией для отдыха граждан, расположенных вблизи основных объектов инфраструктуры (школы, детские сады, медицинские учреждения). Все квартиры отремонтированы с использованием новых и современных строительных материалов, оснащены комбинированной системой отопления (включая комби-котел), счетчиками воды, газа, электричества, а также права собственности зарегистрированы государством.

