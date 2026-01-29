Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 29 января, 2026
    • 11:57
    В Азербайджане выданы электронные выписки по 60,9 тыс. объектам недвижимости

    На сегодняшний день в Азербайджане сотни тысяч граждан получили право собственности на землю и недвижимость, а тысячи объектов внесены в государственный реестр.

    Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Службы государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Нигяр Алимова на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    По ее словам, за счет государственных средств оформлены электронные выписки по 60 920 объектам недвижимости, а также выданы выписки гражданам на основании 413 423 госактов по документам, подтверждающим право собственности.

    Председатель правления службы добавила, что права собственности на 23 587 нежилых зданий и объектов признаны и зарегистрированы в государственном реестре, а права на 4 602 объекта оформлены за счет государства посредством электронной выписки.

    Алимова отметила, что принятые меры служат упрощению процесса регистрации недвижимого имущества, оперативному оформлению прав и повышению удовлетворенности граждан.

    Azərbaycanda indiyədək 400 mindən çox dövlət aktı əsasında hüquqi sənəd təqdim olunub

