В Азербайджане выданы электронные выписки по 60,9 тыс. объектам недвижимости

На сегодняшний день в Азербайджане сотни тысяч граждан получили право собственности на землю и недвижимость, а тысячи объектов внесены в государственный реестр.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Службы государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Нигяр Алимова на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По ее словам, за счет государственных средств оформлены электронные выписки по 60 920 объектам недвижимости, а также выданы выписки гражданам на основании 413 423 госактов по документам, подтверждающим право собственности.

Председатель правления службы добавила, что права собственности на 23 587 нежилых зданий и объектов признаны и зарегистрированы в государственном реестре, а права на 4 602 объекта оформлены за счет государства посредством электронной выписки.

Алимова отметила, что принятые меры служат упрощению процесса регистрации недвижимого имущества, оперативному оформлению прав и повышению удовлетворенности граждан.