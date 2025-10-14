Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Азербайджане вводятся ограничения в связи с пассажироперевозками на такси

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2025
    • 15:54
    Кабинет министров Азербайджана принял решение об ограничении количества дополнений к разрешениям на пассажироперевозки легковыми автомобилями такси.

    Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно решению, количество дополнений на пассажироперевозки легковыми автомобилями такси в административных границах города Баку ограничивается 25 тысячами.

    Министерство цифрового развития и транспорта должно представлять в Кабинет министров свои предложения относительно предельного количества дополнений к разрешениям на перевозку пассажиров такси до 1 августа каждого календарного года.

    Решение вступает в силу с 1 ноября и действует до даты определения нового предельного количества указанных разрешений.

    Taksi ilə sərnişin daşımaq üçün icazələrin əlavələrinin sayına məhdudiyyətlər qoyulub

