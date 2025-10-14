В Азербайджане вводятся ограничения в связи с пассажироперевозками на такси

Кабинет министров Азербайджана принял решение об ограничении количества дополнений к разрешениям на пассажироперевозки легковыми автомобилями такси.

Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, количество дополнений на пассажироперевозки легковыми автомобилями такси в административных границах города Баку ограничивается 25 тысячами.

Министерство цифрового развития и транспорта должно представлять в Кабинет министров свои предложения относительно предельного количества дополнений к разрешениям на перевозку пассажиров такси до 1 августа каждого календарного года.

Решение вступает в силу с 1 ноября и действует до даты определения нового предельного количества указанных разрешений.