В Азербайджане вводятся ограничения в связи с пассажироперевозками на такси
Инфраструктура
- 14 октября, 2025
- 15:54
Кабинет министров Азербайджана принял решение об ограничении количества дополнений к разрешениям на пассажироперевозки легковыми автомобилями такси.
Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, количество дополнений на пассажироперевозки легковыми автомобилями такси в административных границах города Баку ограничивается 25 тысячами.
Министерство цифрового развития и транспорта должно представлять в Кабинет министров свои предложения относительно предельного количества дополнений к разрешениям на перевозку пассажиров такси до 1 августа каждого календарного года.
Решение вступает в силу с 1 ноября и действует до даты определения нового предельного количества указанных разрешений.
