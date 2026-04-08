    В Азербайджане в I квартале 235 семей взяли в аренду жилье с обязательством их выкупа

    • 08 апреля, 2026
    • 15:34
    В Азербайджане в I квартале 235 семей взяли в аренду жилье с обязательством их выкупа

    В первом квартале текущего года в Азербайджане в рамках механизма аренды жилья с обязательством последующего выкупа оформлено 235 договоров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, эти квартиры сданы в аренду в одном из жилых комплексов в Сумгайыте.

    Благодаря данному механизму до настоящего времени 9 305 семей смогли улучшить жилищные условия. Более 60% граждан, приобретающих квартиры посредством такого механизма, составляет молодежь.

    В общей сложности до настоящего времени Фонд в рамках данного механизма предоставил гражданам квартиры по 17 адресам: 8 из них - в Баку, 6 - в Абшеронском районе и 3 - в городе Сумгайыте.

    Ипотечно-кредитный и гарантийный фонд Азербайджана
    Azərbaycanda I rübdə 235 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

    17:14

    17:01

    16:56

    16:55

    16:52

    16:51

    16:51

    16:33

    16:30

