В Азербайджане в I квартале 235 семей взяли в аренду жилье с обязательством их выкупа

В первом квартале текущего года в Азербайджане в рамках механизма аренды жилья с обязательством последующего выкупа оформлено 235 договоров.

Как сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, эти квартиры сданы в аренду в одном из жилых комплексов в Сумгайыте.

Благодаря данному механизму до настоящего времени 9 305 семей смогли улучшить жилищные условия. Более 60% граждан, приобретающих квартиры посредством такого механизма, составляет молодежь.

В общей сложности до настоящего времени Фонд в рамках данного механизма предоставил гражданам квартиры по 17 адресам: 8 из них - в Баку, 6 - в Абшеронском районе и 3 - в городе Сумгайыте.