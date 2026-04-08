В Азербайджане в I квартале 235 семей взяли в аренду жилье с обязательством их выкупа
Инфраструктура
- 08 апреля, 2026
- 15:34
В первом квартале текущего года в Азербайджане в рамках механизма аренды жилья с обязательством последующего выкупа оформлено 235 договоров.
Как сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, эти квартиры сданы в аренду в одном из жилых комплексов в Сумгайыте.
Благодаря данному механизму до настоящего времени 9 305 семей смогли улучшить жилищные условия. Более 60% граждан, приобретающих квартиры посредством такого механизма, составляет молодежь.
В общей сложности до настоящего времени Фонд в рамках данного механизма предоставил гражданам квартиры по 17 адресам: 8 из них - в Баку, 6 - в Абшеронском районе и 3 - в городе Сумгайыте.
Последние новости
17:14
Театр оперы и балета ответил на критику: Готовы и далее сотрудничать с Абдуллаевым и АдыгезаловымИскусство
17:01
АСА: В результате интенсивных дождей убытки понесли более 600 застрахованных лицФинансы
16:56
В регионах Азербайджана усилятся осадки и ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ + ОБНОВЛЕНОЭкология
16:55
Лидеры европейских государств поддержали перемирие США и ИранаДругие страны
16:52
Shell существенно увеличил выручку за счет эскалации на Ближнем ВостокеЭнергетика
16:51
Азербайджан принял новые госстандарты в транспортной сфереБизнес
16:51
Байрамов и Кошербаев обсудили реализацию ключевых транзитных проектовВнешняя политика
16:33
IATA: Восстановление поставок авиатоплива займет месяцы, даже если откроется ОрмузДругие страны
16:30