В Азербайджане в этом году проложат новые дороги протяженностью 2 тыс. км

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "В текущем году будут проложены новые дороги протяженностью 2 тысячи километров - и магистральные, и междугородные, и сельские. Одна из них – дорога Сумгайыт-граница с Россией".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

По его словам, эта новая дорога пройдет параллельно действующей дороге и создаст условия для развития региона:

"Тот регион обладает прекрасным туристическим потенциалом. Вдоль берега там могут быть созданы туристические объекты. Будет проложено более шестисот сельских дорог. Таким образом, общая протяженность дорог, которые будут проложены с 2004 до конца этого года, достигнет 15 тысяч километров".

И.Алиев подчеркнул, что транспортные проблемы города Баку должны найти комплексное решение:

"Здесь необходимо проделать координационную работу. Сегодня в Баку прокладываются новые дороги, строятся тоннели. Тем самым городской транспорт станет еще более удобным. Строится новый тоннель перед Олимпийским стадионом. Это тоже очень важно с точки зрения устранения пробок. Над озером Беюкшор строится новая широкополосная дорога. Это тоже очень важный проект для городского транспорта. Мы очистили часть озера Беюкшор. В настоящее время планируется очистка остальной части.

В Баку будет построена кольцевая железная дорога. Для этих целей в инвестиционной программе на этот год предусмотрены средства на сумму 100 миллионов манатов. Это станет очень комфортным транспортным средством для города, важным проектом для развития прилегающих к Баку поселков и удобства проживающих там людей. После определенного перерыва сейчас возобновилось строительство метро".

"То есть мы должны рассматривать все эти вопросы в комплексе. Предусматривается приобретение автобусов, остановки, светофоры, метро, пригородная железная дорога, стоянки такси. То есть необходимо единое управление в области транспорта города Баку, чтобы столичный транспорт находился на уровне ведущих городов мира. В настоящее время мы приобретаем вагоны метро, автобусы, такси. Но координация слабая. Поэтому этому вопросу обязательно должно уделяться очень серьезное внимание", - добавил президент.