В Азербайджане в 2025 году автотранспортом перевезено почти 2 млрд пассажиров

    В Азербайджане в 2025 году автомобильным транспортом перевезено 151 млн 655,3 тыс. тонн грузов и 1 млрд 973 млн 805,2 тыс. пассажиров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 8 млн 178,2 тыс. тонн (5,7%) и 127 млн 796,8 тыс. пассажиров (6,9%) больше по сравнению с 2024 годом.

    В отчетный период 1 млрд 879 млн 797,3 тыс. пассажиров воспользовались автобусами, что на 124 млн 617,8 тыс. человек или 7,1% больше по сравнению с 2024 годом. В 2025 году количество пассажиров, воспользовавшихся услугами такси, увеличилось на 3 млн 179 тыс. человек (3,5%), до 94 млн 7,9 тыс. человек.

    95,2% пассажиров воспользовались услугами автобусов, а 4,8% - такси.

    Отметим, что в 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 243,2 млн тонн. 62,4% грузов было перевезено автомобильным транспортом.

