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В Азербайджане увеличились международные перевозки морским транспортом

В Азербайджане увеличились международные перевозки морским транспортом В январе-августе текущего года в Азербайджане морским транспортом перевезено 1 млн 908,4 тыс. тонн грузов на сумму 1 млрд 605,3 млн долларов США, что соответственно на 5,1% и 27,4% больше аналогичного периода прошлого года.
Инфраструктура
27 сентября 2024 г. 17:25
В Азербайджане увеличились международные перевозки морским транспортом

В январе-августе текущего года в Азербайджане морским транспортом перевезено 1 млн 908,4 тыс. тонн грузов на сумму 1 млрд 605,3 млн долларов США, что соответственно на 5,1% и 27,4% больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

За 8 месяцев объем грузов, экспортированных морским транспортом, составил 61,6 тыс. тонн (на 17,9% больше, чем за год), стоимость - 77,5 млн долларов США (на 32,4% меньше), объем импортированных грузов составил 1 млн 846,8 тыс. тонн (на 4,7% больше), а стоимость - 1 млрд 527,7 млн ​​долларов США (на 33,4% больше).

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