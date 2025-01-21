В Азербайджане увеличены штрафы за нарушения правил в Бакинским метро

В Азербайджане увеличены штрафы за нарушения правил пользования Бакинским метро

В Азербайджане значительно увеличены штрафы за нарушения правил пользования Бакинским метро.

Как сообщает Report, согласно новой редакции статьи 306 Кодекса об административных правонарушениях, штрафы за засорение вестибюлей станций, переходов, платформ, эскалаторов и салонов вагонов, а также за надписи на них, проникновение на станцию через ограничительные барьеры и запрещающие знаки, а также за использование связи "пассажир-машинист" без необходимости увеличены с 15 до 200 манатов. Это означает 13-кратное увеличение штрафов.

Кроме того, увеличен в 6,7 раза штраф за бросание предметов на железнодорожные пути - с 30 до 200 манатов.

Некоторые другие штрафы за нарушения остались неизменными. Например, штраф за размещение предметов на поручнях эскалатора составляет 20 манатов. За снятие поручня эскалатора, использование кнопки "Стоп" без необходимости, курение, открытие дверей вагона во время движения поезда, задержку движения поезда, самовольный спуск на железнодорожные пути или проникновение в тоннели и служебные помещения предусмотрен штраф в размере 50 манатов.

Также в Бакинском метро предусмотрен штраф в размере 70 манатов за несанкционированное подключение электроприборов к электросети метрополитена и 100 манатов за сжигание предметов на расстоянии менее 25 метров от киосков вентиляционных шахт.

Председатель "Бакинского метрополитена" Вюсал Асланов накануне сообщил журналистам, что в прошлом году за нарушения правил к административной ответственности были привлечены в общей сложности 374 человека. По его словам, несоблюдение требований безопасности может поставить под угрозу жизнь пассажиров.

"В прошлом году было зафиксировано три случая, когда пассажиры спускались на рельсы при въезде поезда на станцию. К сожалению, два из этих инцидентов закончились смертельным исходом. В двух других случаях неосторожность пассажиров создала серьезную опасность", - подчеркнул Асланов.