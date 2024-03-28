В Азербайджане утверждены требования к внутреннему и внешнему виду такси

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Требования к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Требования разработаны в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте", который определяет правовые основы требований к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду автотранспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках.