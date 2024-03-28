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В Азербайджане утверждены требования к внутреннему и внешнему виду такси

В Азербайджане утверждены требования к внутреннему и внешнему виду такси Кабинет министров Азербайджана утвердил "Требования к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".
Инфраструктура
28 марта 2024 г. 17:04
В Азербайджане утверждены требования к внутреннему и внешнему виду такси

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Требования к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Требования разработаны в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте", который определяет правовые основы требований к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду автотранспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках.

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