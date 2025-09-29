Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Азербайджане утверждены новые тарифы на проезд в метро и автобусах

    Инфраструктура
    • 29 сентября, 2025
    • 11:22
    В Азербайджане утверждены новые тарифы на проезд в метро и автобусах

    Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта установила новые тарифы на пассажирские перевозки в метро и автобусных маршрутах.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

    Согласно документу, с 1 октября стоимость одной поездки в метро составит 60 гяпиков.

    Минимальный тариф на проезд на регулярных внутригородских (внутрирайонных), междупоселковых и пригородных автобусных маршрутах, отвечающих современным требованиям и функционирующих только посредством безналичных платежных инструментов (тарифы варьируются в зависимости от расстояния), составит также 60 гяпиков.

    В сообщении Министерства отмечается, что новые тарифы будут применяться к внутригородским, пригородным и межпоселковым автобусным маршрутам в административной территории города Баку, где оплата проезда осуществляется только с помощью безналичных платежных инструментов, а также к автобусам, работающим на электричестве или сжатом природном газе (CNG).

    На начальном этапе это изменение охватит примерно 30% существующей маршрутной сети столицы, отвечающей вышеуказанным требованиям. На маршрутах, не отвечающих требованиям, изменения цен не будут применяться.

    Также изменение тарифов будет применяться на регулярных автобусных маршрутах, функционирующих между Баку-Сумгайыт, Баку-Абшерон, Сумгайыт-Абшерон и в других городах и районах. Это изменение будет распространяться на автобусы, где оплата проезда осуществляется только с помощью безналичных платежных инструментов, работающих на электричестве, CNG или дизельном топливе, произведенные после 1 января 2025 года.

    "Изменение тарифов положительно повлияет на повышение финансовой устойчивости перевозчиков, ускорение обновления автобусного парка (в ближайшие годы ожидается ежегодное приобретение и привлечение к перевозкам примерно 400 новых автобусов), обеспечение удобства оплаты для населения, стимулирование использования экологически чистых автобусов и повышение прозрачности в пассажирских перевозках", - указывает ведомство.

