В Азербайджане утверждены нормы проектирования гостиничных зданий

    Инфраструктура
    • 20 октября, 2025
    • 17:35
    Коллегия Государственного комитета по градостроительству и архитектуре утвердила нормы проектирования гостиничных зданий.

    Как сообщает Report, документ "Гостиничные здания. Нормы проектирования" утвержден председателем Коллегии Анаром Гулиевым.

    Согласно решению, новые нормы распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и капитально ремонтируемые гостиницы и гостиничные комплексы, а также на организацию их территорий.

    Гостиницы высотой более 50 метров или с подземной частью глубиной свыше 15 метров должны проектироваться и возводиться на основе специальных технических условий.

    Нормы не применяются к объектам, в которых менее 11 номеров или которые не являются гостиницами.

    Территория гостиницы должна включать жилую зону, парковки для легковых автомобилей и туристических автобусов, хозяйственную зону, зеленые насаждения и внутренние дороги. Для мини- и малых отелей площадки для туристических автобусов не обязательны.

    Если гостиница предоставляет услугу автостоянки, на каждые восемь номеров должен быть предусмотрен как минимум один парковочный участок. В мотелях – не менее 50% номерного фонда должно обеспечиваться парковочными местами.

    Azərbaycanda mehmanxana binaları ilə bağlı normalar təsdiqlənib

