В Азербайджане утверждены нормы проектирования гостиничных зданий

Коллегия Государственного комитета по градостроительству и архитектуре утвердила нормы проектирования гостиничных зданий.

Как сообщает Report, документ "Гостиничные здания. Нормы проектирования" утвержден председателем Коллегии Анаром Гулиевым.

Согласно решению, новые нормы распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и капитально ремонтируемые гостиницы и гостиничные комплексы, а также на организацию их территорий.

Гостиницы высотой более 50 метров или с подземной частью глубиной свыше 15 метров должны проектироваться и возводиться на основе специальных технических условий.

Нормы не применяются к объектам, в которых менее 11 номеров или которые не являются гостиницами.

Территория гостиницы должна включать жилую зону, парковки для легковых автомобилей и туристических автобусов, хозяйственную зону, зеленые насаждения и внутренние дороги. Для мини- и малых отелей площадки для туристических автобусов не обязательны.

Если гостиница предоставляет услугу автостоянки, на каждые восемь номеров должен быть предусмотрен как минимум один парковочный участок. В мотелях – не менее 50% номерного фонда должно обеспечиваться парковочными местами.