В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс торгового мореплавания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Гражданский кодекс и Кодекс торгового мореплавания, а также в законы "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте".

Как сообщает Report, документ был подготовлен в связи с законопроектом "О транспортно-экспедиционной деятельности" и включает изменения согласовательного характера.

Как сообщает Report, поправки были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

Так, поскольку в законопроекте "О транспортно-экспедиционной деятельности" регулируются вопросы претензий и исков в этой сфере (глава 7), даются новые определения понятиям перевозчика (статья 1.1.1) и экспедитора (статья 1.1.2), а также исходя из требований ряда норм законопроекта, соответствующие изменения предлагается внести в Гражданский кодекс и Кодекс торгового мореплавания.

В настоящее время отношения по оказанию транспортно-экспедиционных услуг регулировались в основном Гражданским кодексом, Кодексом торгового мореплавания и законом "О транспорте". Законом "О транспортно-экспедиционной деятельности" расширяется и совершенствуется законодательная база в этой области. Исходя из этого, в каждом законе, в который предлагаются изменения, отражается круг законов, регулирующих отношения по оказанию транспортно-экспедиционных услуг (определяется нормативно-правовая база). Такое изменение позволяет создать взаимосвязь между законодательными актами, регулирующими отношения в сфере транспортно-экспедиционных услуг, и урегулировать вопросы, которые могут возникнуть в правоприменительной практике.

Отметим, что вышеуказанные поправки 16 декабря были утверждены Милли Меджлисом в окончательном чтении.