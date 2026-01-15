Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс торгового мореплавания

    Инфраструктура
    • 15 января, 2026
    • 15:37
    В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс торгового мореплавания

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Гражданский кодекс и Кодекс торгового мореплавания, а также в законы "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте".

    Как сообщает Report, документ был подготовлен в связи с законопроектом "О транспортно-экспедиционной деятельности" и включает изменения согласовательного характера.

    Как сообщает Report, поправки были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

    Так, поскольку в законопроекте "О транспортно-экспедиционной деятельности" регулируются вопросы претензий и исков в этой сфере (глава 7), даются новые определения понятиям перевозчика (статья 1.1.1) и экспедитора (статья 1.1.2), а также исходя из требований ряда норм законопроекта, соответствующие изменения предлагается внести в Гражданский кодекс и Кодекс торгового мореплавания.

    В настоящее время отношения по оказанию транспортно-экспедиционных услуг регулировались в основном Гражданским кодексом, Кодексом торгового мореплавания и законом "О транспорте". Законом "О транспортно-экспедиционной деятельности" расширяется и совершенствуется законодательная база в этой области. Исходя из этого, в каждом законе, в который предлагаются изменения, отражается круг законов, регулирующих отношения по оказанию транспортно-экспедиционных услуг (определяется нормативно-правовая база). Такое изменение позволяет создать взаимосвязь между законодательными актами, регулирующими отношения в сфере транспортно-экспедиционных услуг, и урегулировать вопросы, которые могут возникнуть в правоприменительной практике.

    Отметим, что вышеуказанные поправки 16 декабря были утверждены Милли Меджлисом в окончательном чтении.

    Ильхам Алиев Гражданский кодекс Торговый морской кодекс
    Azərbaycanda Mülki və Ticarət Gəmiçiliyi məcəllələri, eləcə də nəqliyyatla bağlı iki qanun dəyişib

    Последние новости

    15:52

    В Киеве создали штаб по ликвидации последствий поражения энергообъектов

    Другие страны
    15:49

    Замминистра: Суммарные поставки газа из Азербайджана в Турцию составили 123 млрд кубометров

    Энергетика
    15:42

    Парламент Украины не смог рассмотреть законы, необходимые для получения средств от ЕС и МВФ

    Другие страны
    15:37

    В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс торгового мореплавания

    Инфраструктура
    15:33

    В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в "Баку Сити Картинг"

    Происшествия
    15:30
    Видео

    В Бинагадинском районе горит жилое здание

    Происшествия
    15:26

    В Риме почти вдвое ограничили скорость движения по центру города

    Другие страны
    15:21

    В России произошел взрыв в учебном центре МВД

    Другие страны
    15:20

    С 17 января Азербайджане похолодает на 5-8°

    Наука и образование
    Лента новостей