В Азербайджане установлены требования к параметрам отличительных знаков такси

В Азербайджане установлены требования к параметрам отличительного знака и опознавательного фонаря легкового такси.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденных сегодня Кабинетом министров "Требованиях к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".

Согласно документу, на автомобиль такси должна быть нанесена желто-черная или черно-белая "шахматная" полоса и установлена шашка с подсветкой и надписью taxi черными буквами.