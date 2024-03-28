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В Азербайджане установлены требования к параметрам отличительных знаков такси

В Азербайджане установлены требования к параметрам отличительных знаков такси
Инфраструктура
28 марта 2024 г. 17:49
В Азербайджане установлены требования к параметрам отличительных знаков такси

В Азербайджане установлены требования к параметрам отличительного знака и опознавательного фонаря легкового такси.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденных сегодня Кабинетом министров "Требованиях к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".

Согласно документу, на автомобиль такси должна быть нанесена желто-черная или черно-белая "шахматная" полоса и установлена шашка с подсветкой и надписью taxi черными буквами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taksilərin fərqləndirici nişanının və taksi fənərinin forması açıqlanıb

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