    Уровень бесперебойного водоснабжения в Баку и на Абшероне доведут до 95%

    Инфраструктура
    • 12 января, 2026
    • 16:23
    В Баку, Сумгайыте, Хырдалане и 64 населенных пунктах Абшеронского полуострова планируется повысить уровень бесперебойного водоснабжения до 95% и обеспечить устойчивость системы.

    Как сообщает Report, это предусмотрено в Госпрограмме "О совершенствовании систем водоснабжения, ливневых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026–2035 годы", утвержденной сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Согласно документу, для достижения этих показателей планируется расширение и полное обновление действующих водопроводных сетей.

    Ильхам Алиев распоряжение водоснабжение госпрограмма
    Azərbaycanda su təchizatında fasiləsizliyin səviyyəsi 95 %-ə çatdırılacaq

