Уровень бесперебойного водоснабжения в Баку и на Абшероне доведут до 95%

В Баку, Сумгайыте, Хырдалане и 64 населенных пунктах Абшеронского полуострова планируется повысить уровень бесперебойного водоснабжения до 95% и обеспечить устойчивость системы.

Как сообщает Report, это предусмотрено в Госпрограмме "О совершенствовании систем водоснабжения, ливневых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026–2035 годы", утвержденной сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, для достижения этих показателей планируется расширение и полное обновление действующих водопроводных сетей.