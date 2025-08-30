В Азербайджане упростят получение разрешений на строительство

Правительство Азербайджана готовит новые меры для повышения доступности и надежности онлайн-услуг в сфере строительства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Дорожную карту на 2025 год" по индикатору "Местоположение бизнеса" отчета Всемирного банка Business Ready.

Проект предусматривает модернизацию Электронного строительного портала (e-tikinti.gov.az).

На платформе появятся структурированные статистические данные за последние пять лет по стране и регионам. Планируется разработать специальный модуль, посвященный получению разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Также будет создан раздел, посвященный Нахчыванской Автономной Республике.

Платформа будет интегрирована с системой земельного отвода.

Кроме того, запланированы аудит безопасности портала, его перенос на резервный центр "Правительственного облака" и проведение тестов на эффективность.

Отдельное внимание уделено внедрению технологий информационного моделирования зданий (BIM) и созданию реестра профессионалов строительной отрасли. Работы продолжатся и над формированием Национальной геопространственной информационной системы, включая разработку стандартов и организацию управляющей структуры.

Предложения по финансированию и реализации мер должны быть представлены Комиссии до 1 октября.