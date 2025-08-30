    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    В Азербайджане упростят получение разрешений на строительство

    Инфраструктура
    • 30 августа, 2025
    • 16:14
    В Азербайджане упростят получение разрешений на строительство

    Правительство Азербайджана готовит новые меры для повышения доступности и надежности онлайн-услуг в сфере строительства.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на "Дорожную карту на 2025 год" по индикатору "Местоположение бизнеса" отчета Всемирного банка Business Ready.

    Проект предусматривает модернизацию Электронного строительного портала (e-tikinti.gov.az).

    На платформе появятся структурированные статистические данные за последние пять лет по стране и регионам. Планируется разработать специальный модуль, посвященный получению разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

    Также будет создан раздел, посвященный Нахчыванской Автономной Республике.

    Платформа будет интегрирована с системой земельного отвода.

    Кроме того, запланированы аудит безопасности портала, его перенос на резервный центр "Правительственного облака" и проведение тестов на эффективность.

    Отдельное внимание уделено внедрению технологий информационного моделирования зданий (BIM) и созданию реестра профессионалов строительной отрасли. Работы продолжатся и над формированием Национальной геопространственной информационной системы, включая разработку стандартов и организацию управляющей структуры.

    Предложения по финансированию и реализации мер должны быть представлены Комиссии до 1 октября.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda tikinti icazələri daha əlçatan olacaq

    Последние новости

    16:36
    Фото

    Семьи пропавших без вести азербайджанцев требуют справедливости - Фоторепортаж

    Внешняя политика
    16:29

    Пашинян назначил нового руководителя офиса представителя Армении по международным делам

    В регионе
    16:17

    Санчес назвал несправедливым решение США аннулировать визы делегации Палестины на ГА ООН

    Другие страны
    16:14

    В Азербайджане упростят получение разрешений на строительство

    Инфраструктура
    16:08

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай

    Внешняя политика
    15:55

    Азербайджан за 7 месяцев сократил импорт риса на 19%

    Бизнес
    15:53

    В Азербайджане могут запретить вредные для здоровья стройматериалы

    Бизнес
    15:47

    Денежная масса в Азербайджане увеличилась на 6,1%

    Финансы
    15:37

    На одной из центральных улиц Баку ограничат движение автотранспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей