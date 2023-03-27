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В Азербайджане три профучилища сменили организационно-правовую форму

В Азербайджане три профучилища сменили организационно-правовую форму Действующие в Азербайджане три профучилища изменили организационно-правовую форму и название.
Инфраструктура
27 марта 2023 г. 16:10
В Азербайджане три профучилища сменили организационно-правовую форму

Действующие в Азербайджане три профучилища сменили организационно-правовую форму и название.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно информации, Бакинский профессиональный лицей №18 реорганизован в Бакинский государственным профессиональный образовательный центр общественного питания и услуг, Бакинский компьютерный профессиональный лицей - в Бакинский государственный профессиональный образовательный центр связи и информационных технологий, Исмаиллинский профессиональный учебный центр - в Исмаиллинский государственный профессиональный образовательный центр.

Напомним, что Бакинский профессиональный лицей №18 был создан в 2005, Бакинский компьютерный профессиональный лицей - в 2016, а Исмаиллинский профессиональный учебный центр - в 2010 году.

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