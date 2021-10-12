В Азербайджане только 5% земель орошаются современными способами

74% производимой в Азербайджане воды используется в аграрном секторе.

74% производимой в Азербайджане воды используется в аграрном секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Рафик Асланов на проходящем в Баку германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию-2021, в этом году посвященном развитию водной инфраструктуры в Азербайджане.

По его словам, потери водных ресурсов достигают 30%.

"В основном, в стране используют поверхностный полив. Только на 5% орошаемых земель применяются современные оросительные системы. Сейчас рассматриваются возможности предоставления льгот тем, кто используют прогрессивные способы орошения земель", - сказал Р.Асланов.