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В Азербайджане только 5% земель орошаются современными способами

В Азербайджане только 5% земель орошаются современными способами 74% производимой в Азербайджане воды используется в аграрном секторе.
Инфраструктура
12 октября 2021 г. 13:40
В Азербайджане только 5% земель орошаются современными способами

74% производимой в Азербайджане воды используется в аграрном секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Рафик Асланов на проходящем в Баку германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию-2021, в этом году посвященном развитию водной инфраструктуры в Азербайджане.

По его словам, потери водных ресурсов достигают 30%.

"В основном, в стране используют поверхностный полив. Только на 5% орошаемых земель применяются современные оросительные системы. Сейчас рассматриваются возможности предоставления льгот тем, кто используют прогрессивные способы орошения земель", - сказал Р.Асланов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda müasir suvarma sistemlərinin xüsusi çəkisi 5%-dir

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