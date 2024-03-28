В Азербайджане такси будут белыми или красными

В Азербайджане легковые машины такси будут белого или красного цвета.

В Азербайджане легковые машины такси будут белого или красного цвета.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденных сегодня Кабинетом Министров "Требованиях к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".

Согласно информации, при установке в такси специального устройства, указывающего на перевозку пассажиров, оно должно быть размещено в правом верхнем углу лобового стекла автомобиля или рядом с фарой и загораться зеленым или красным светом, соответственно указывая на наличие или отсутствие пассажиров в нем.

Данные требования вступят в силу с 1 июля.