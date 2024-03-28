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В Азербайджане такси будут белыми или красными

В Азербайджане такси будут белыми или красными В Азербайджане легковые машины такси будут белого или красного цвета.
Инфраструктура
28 марта 2024 г. 17:06
В Азербайджане такси будут белыми или красными

В Азербайджане легковые машины такси будут белого или красного цвета.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденных сегодня Кабинетом Министров "Требованиях к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".

Согласно информации, при установке в такси специального устройства, указывающего на перевозку пассажиров, оно должно быть размещено в правом верхнем углу лобового стекла автомобиля или рядом с фарой и загораться зеленым или красным светом, соответственно указывая на наличие или отсутствие пассажиров в нем.

Данные требования вступят в силу с 1 июля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taksilər ağ və yaxud qırmızı rəngdə olacaq

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