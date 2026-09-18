В Азербайджане свыше 4,8 тыс. семей улучшили жилищные условия за счет государства в 2025г

В Азербайджане 4 802 семьи улучшили жилищные условия за счет государства в 2025 году, что на 88% больше показателя годом ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, в их число входят 229 семей лиц с инвалидностью, связанной с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана (на 48,4% меньше, чем годом ранее), 158 - семей шехидов, погибших при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана (-53,7%), 4 370 - вынужденные переселенцы (рост в 2,7 раза) и 469 - семей лиц, которые приобрели квартиры на льготных условиях (-24,1%).

В отчетный период 1 244 семьи получили жилье за счет государства в Агдамском районе (рост в 244 раза), 787 - в Ходжалинском районе (рост в 8,4 раза), 605 - в Агдеринском районе (годом ранее таких не было), 567 - в Джебраильском районе (+98%), 255 - в Ходжавендском районе (годом ранее таких не было), 183 - в Зангиланском районе (годом ранее таких не было), 167 - в Баку (-52,6%), 126 - в Лачинском районе (-46,6%), 108 - в Кяльбаджарском районе (годом ранее таких не было), 97 - в Гяндже (рост в 16 раз), 90 - в Ширване (рост в 2,1 раза), а 573 - в других городах и районах.