В Азербайджане стартует регистрация обращений граждан, имеющих право на получение льготного жилья

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ 30 мая стартует регистрация обращений граждан, имеющих право на получение льготного жилья, находящегося в распоряжении Государственного агентства по жилищному строительству (MİDA).

Как сообщает Report со ссылкой на MİDA, с категориями лиц, имеющих право на получение льготного жилья, а также списками сгруппированных по категориям документов можно ознакомиться на сайтах www.mida.gov.az или www.mida.az в разделе “Система льготного жилья”. Здесь же размещен линк для перехода в систему “Льготное жилье” портала “Электронное правительство”.

Для регистрации обращения граждане должны будут воспользоваться усиленной электронной подписью, которую могут получить в Информационно-вычислительном центре при министерстве транспорта, связи и высоких технологий или центрах Службы ASAN.

Помощь гражданам по регистрации обращений также будет оказываться в центрах Службы ASAN. После того как документы будут приняты в центрах Службы ASAN №1, 3 и 5 в Баку и центрах в Сумгайыте и в течение 5 рабочих дней утверждена принадлежность гражданина к той или иной категории, ему будет послано извещение о создании личного кабинета в системе “Льготное жилье”. Это подтверждает его право на приобретение жилья, которое будет в силе до осуществления покупки. Гражданин может воспользоваться этим правом единожды.