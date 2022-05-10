В Азербайджане стартовал первый заезд экологически чистых автомобилей

Впервые в Азербайджане начался заезд экологически чистых автомобилей из Баку в Мингячевир.

Впервые в Азербайджане начался заезд экологически чистых автомобилей из Баку в Мингячевир.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана Натиг Зарбалиев.

По его словам, участники автопробега посетят памятники общенациональному лидеру в Гёйчае и Мингячевире.

"Знаменательной особенностью этого грандиозного события является то, что он связан с 99-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Организационную поддержку проекту оказывает Автомобильная федерация Азербайджана", - сказал Зарбалиев.